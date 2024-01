Le elezioni a Russi. Palli lancia la sua campagna: "Mandateci le vostre idee"

Tanti cittadini hanno partecipato martedì sera al primo incontro della campagna elettorale della sindaca Valentina Palli, decisa a riconquistare il municipio alle elezioni dell’8/9 giugno, che proprio come cinque anni fa si terranno in contemporanea con la consultazione per il Parlamento europeo. Martedì sera la sala Pier Franco Ravaglia in via Cavour 21, sede dell’incontro, era piena: tante le persone in piedi. Un incontro organizzativo, come aveva spiegato Palli quando con una chiamata pubblica aveva ‘convocato’ sostenitori e cittadini per la stesura del programma. Il nome della lista rimane ’Insieme per Russi’, i partiti che la sostengono sono Pd, Pri e Psi, ma l’alleanza è aperta al confronto.

"Questa sarà una sfida breve e ardua – ha esordito Palli, attorniata da quasi tutti i suoi assessori – breve perché partiamo a metà gennaio mentre per il 2019 eravamo in moto da ottobre, ardua perché il clima politico a livello nazionale guarda a destra e pur non conoscendo il candidato dell’opposizione sarebbe un grave errore sottovalutare questo fatto. Non dimentico lo sconforto di cinque anni fa dopo lo spoglio dei voti per le Europee che decretava a Russi il successo del centrodestra, risultato opposto a quello per le amministrative".

Palli ha detto di volere un secondo mandato per completare il percorso e i progetti avviati in questo primo mandato. "Cinque anni non facili, costellati da eventi imprevedibili e tragici – ha affermato –: il Covid, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e poi a maggio l’alluvione hanno messo a dura prova l’intera comunità che ha dato prova di coesione e solidarietà. In quei giorni drammatici non ci è mai mancato il sostegno della cittadinanza. Ringrazio assessori, consiglieri comunali e associazioni di volontariato che in quei frangenti hanno lavorato senza tirarsi indietro, ma anche i tanti, tantissimi cittadini che si sono presentati per aiutare. A questa stessa cittadinanza mi rivolgo ora per far sì che la collaborazione di tutti possa fare da volano a nuovi progetti".

Progetti che devono scaturire da quattro gruppi di lavoro che dovranno avanzare le proposte che, dopo la verifica della loro fattibilità, andranno a formare il programma: una strategia che riprende quella già collaudata alle passate elezioni. Il primo gruppo si occuperà di lavori pubblici, protezione civile e mobilità. il secondo di cultura, politiche giovanili e sport; il terzo di urbanistica, ambiente e attività produttive e infine l’ultimo di politiche sociali, welfare, associazionismo e sanità. Chi vuole aderire può dare il proprio contributo a info@valentinapalli.it. Già ieri sera sono state raccolte alcune decine di adesioni. Palli ha anche fissato i tempi di lavoro: si inizia nei prossimi giorni per una consegna delle proposte ai primi di aprile che, dopo una verifica di fattibilità, formeranno il programma che sarà pubblicato e divulgato da metà aprile.

Claudia Liverani