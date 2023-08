Le Fecce Tricolori al Bagno Adriatico

Dopo il “tutto esaurito” con Federico Poggipollini, un altro grande evento live sulla spiaggia del Bagno Adriatico (via Leggero 26), a Casal Borsetti. Questa sera alle 21, è in programma il concerto delle Fecce Tricolori, gruppo ravennate fra i più amati dal pubblico anche dopo la scomparsa prematura di Titta, ma non per questo dimenticato dal suo pubblico. Anzi.

"Band pop rock scorretta e con derive demenziali", come si autodefiniscono nella pagina Facebook, le Fecce Tricolori promettono un live show di sicuro divertimento, nel quale presenteranno anche i brani del recente ep “Le cronache del giorno dopo”: con il nuovo cantante Saul, e i testi scritti sempre da Roda.

Il concerto è a ingresso libero. Motivo in più per non perderselo.