Le festività riempiono il centro storico

Bambini che pattinano irrequieti nella pista del ghiaccio di Piazza Martiri, adulti che passeggiano chi a passo spedito, chi più lentamente sotto alle luminarie in piazza del Popolo o nei corsi principali. Qualcuno si ferma di fronte alle vetrine, qualcuno è intento a uscire da qualche negozio. Non manca la musica di fronte al Duomo, ai piedi del grande albero di Natale situato in piazza della Libertà, dove dal pomeriggio è presente Babbo Natale e al calare della luce diurna l’aria si scalda col concerto del gruppo acustico femminile della scuola di musica Artistation, in antitesi alle temperature, rigide.

Questa la fotografia dell’ultimo sabato che anticipa le festività natalizie in centro a Faenza, dove ieri si sono recati in tanti, scaglionati a orari differenti. Per tirare le somme dell’andamento del commercio tuttavia bisognerà attendere il 24 sera, giorno in cui sarà possibile analizzare con maggior cognizione di causa se la corsa agli acquisti auspicata nelle scorse settimane c’è stata o meno. "I parcheggi – come affermato dal presidente di Confcommercio Faenza Sergio Scipi – erano pieni ed era difficile trovare posto. Un po’ di gente in giro c’è stata, ma fare un bilancio per il momento è prematuro".

Un’eccezione quella di ieri "a giornate (precedenti, ndr) piuttosto fiacche" ma con l’auspicio che le giornate di domani e martedì possano giovare ulteriormente al commercio locale. Qualche negoziante dal canto proprio si ritiene soddisfatto, come Francesco Rossignoli, titolare del negozio di abbigliamento Efferre in corso Saffi: "Noi oggi abbiamo lavorato molto e non possiamo lamentarci. Per il momento siamo contenti. Probabilmente con il fatto che ieri per molti era l’ultimo giorno lavorativo oggi è stata una giornata dedicata agli acquisti".

Soddisfacente anche il trend di vendite dei negozi di giocattoli, come Kajoca, di cui è titolare Catia Pancotti: "È un weekend importante per il settore dei giochi, che è un po’ il mondo del Natale. Noi abbiamo ricevuto anche tanti ordini online che continueremo a evadere anche dopo le feste". Ad andare finora per la maggiore sono stati "i giochi di apprendimento e quelli scientifici come il telescopio e la stazione meteorologica", così come alcuni intramontabili come "bambole, costruzioni e giochi di logica a difficoltà crescente".

L’età fa la differenza secondo Pancotti, anche in considerazione del fatto che "per ciascuna età ci sono giochi specifici, e poi ci sono giochi che vanno bene per i bimbi e anche per i più grandi". Anche in questo caso la previsione riguarda il fatto che i prossimi giorni la corsa agli acquisti possa proseguire.

Per quanto riguarda le cifre, secondo un rapporto di Altroconsumo su scala nazionale quest’anno gli italiani hanno preventivato una spesa per le festività natalizie di quasi 500 euro, una cifra leggermente superiore al 2023 e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile. Cifre che tuttavia tengono conto non solo dei regali, ma anche di pranzi, cene, incontri con amici e parenti. Sui regali, quelli destinati agli adulti rappresentano nelle previsioni la voce principale, seguiti dai giocattoli.

d.v.