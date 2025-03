Le fiabe in Andersen protagoniste

’Quattro volte Andersen’ è lo spettacolo per bambini (di e con Piero Fenati), in programma oggi alle 16 al Teatro della Casa del bambino in via Pastorella 29, a Voltana. "Ci piace ricordare l’autore danese – spiegano gli organizzatori – utilizzando proprio gli ingredienti più significativi del suo mondo fantastico e combinarli, per tre volte più una, in differenti maniere all’interno del nostro spettacolo dove il linguaggio del teatro di narrazione dialoga con i soggetti di un teatro delle ombre ricavato in un vecchio tamburo, che a sua volta si confonde con quello di marionette tanto amato da Andersen". Biglietti 5 euro; Info e prenotazioni: tel. 0545.299542 / biglietteria@teatrorossini.it; www.vivaticket. Biglietteria aperta oggi dalle 15 presso il teatro della Casa del bambino.