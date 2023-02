Le figure femminili dell’artista Fioravanti

Erotico, materico, epidermico: c’è tutta l’estetica di Ilario Fioravanti nella mostra ‘Fioravanti 100! Fuochi d’amore’, ospitata al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza fino al 2 aprile, in omaggio ai cento anni dell’artista cesenate, scomparso nel 2012. Sette fra brocche e vasi arcaici, sedici piatti, cinque mezzibusti, dodici vasi a bassorilievo, e ovviamente le sei grandi figure che con il loro incedere scandiscono la mostra, dallo sguardo di Saffo perso sulla lontananza di un mare greco dal moto ondoso infinito, a quello della Cortigiana che è un invito a deporre le armi del pregiudizio.

Per Fioravanti la figura femminile è alfa e omega, zenit e nadir, un alfabeto fenicio che un popolo misterioso elaborò per i suoi simili sparsi sul globo terracqueo perché questi potessero diventare l’umanità.

Il moto delle dita di Fioravanti sull’argilla segue le tecniche della terra policroma a ingobbio e graffito, comuni alla totalità delle opere in mostra: eppure in ciascuna di queste l’artista cercava quella "materia agitata" che nelle mani dello scultore diventa cosmogonia.

Nell’opera di Fioravanti, come fa notare la curatrice Marisa Zattini, si percepiscono le contaminazioni dell’arte etrusca, egizia, mesoamericana e africana, in un continuo risalire la corrente fino alla creta con cui gli dei della mitologia impastarono i primi esseri umani.

Nei vasi in mostra è evidente la frequentazione dell’arte greca nelle sue varie fasi, nel diverso intrecciarsi delle figure – ora protagoniste di semplici ritratti, ora impegnate in danze, canti e libagioni, processioni di eserciti e incontri di natura intima – che cadenza l’evoluzione della sensibilità in quelle che allora erano le metropoli del Mediterraneo, percepibile anche nella sempre maggiore complessità stilistica delle figure che sono ritratte sui piatti.

Un genere umano riprodotto fedelmente, dalle strade anonime in cui passeggia ‘Anna col cane’ a quelle in cui non si capita mai meno che di proposito quali quelle frequentate dalla ‘Cortigiana’, dallo sguardo fiero e la veste avvampante, nelle quali può capitare di fare capolino in luoghi promiscui dove è intenta ad esibirsi una ‘Salomè’ contemporanea.

Fugace ma presente l’accenno all’arte sacra, un settore che vide Fioravanti impegnato in più di cento diverse chiese.

Tutte le opere si presentano come "forme semplici fatte di niente", scrive la curatrice, "modellate sommariamente e altrettanto sincreticamente istoriate", quasi che la vera ambizione dell’artista fosse quella di rivedere quelle sculture tornare fra le argille, ed essere successivamente magari riscoperte tra qualche centinaio o addirittura migliaio d’anni: "terra quale promessa d’energia", capace di spingersi fino alla "fibre delle sostanze, per dare dare vita a focolai d’intimità".

Filippo Donati