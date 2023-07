Le folk songs al teatro Rasi Omaggio a Berio-Berbarian

A vent’anni dalla morte di Luciano Berio e a quaranta da quella della sua musa e compagna di vita Cathy Berberian, una delle voci più eclettiche dell’avanguardia novecentesca, Ravenna Festival porta in scena l’opera che meglio ne rappresenta il sodalizio artistico. Appuntamernto stasera alle 21 al teatro Rasi di Ravenna, dove si ascolteranno le ’Folk songs’, antologia di undici canti popolari di varia origine (Stati Uniti, Armenia, Provenza, Sicilia, Sardegna), trovati su vecchi dischi o raccolti dalla viva voce di amici, Berio li scrisse in "omaggio all’intelligenza vocale di Cathy Berberian". Per celebrare questa coppia artistica unica, sempre proiettata verso il futuro, Ravenna Festival, in collaborazione con il Festival Aperto di Reggio Emilia, ha anche commissionato un nuovo brano a Ivan Fedele: si tratta di ’Tanka’, per voce femminile e ensemble, eseguito in prima assoluta.

Entrambe le opere sono interpretate dalla voce di Ljuba Bergamelli (nella foto), accompagnata da ’Icarus vs Muzak Ensemble’ guidato da Marco Angius. La serata sarà arricchita da un’altra prima italiana, il brano ’V.’ (…les collines d’Anacapri, d’après Claude Debussy), che Fabio Nieder ha immaginato come una trasposizione di un Preludio di Debussy condotta attraverso i diversi timbri strumentali dell’Icarus Ensemble.

Le undici canzoni di questa antologia provengono da Stati Uniti, Armenia, Francia, Italia (Sicilia, Liguria e Sardegna) e Azerbaijan. Berio le ha selezionate ricomponendole ritmicamente e armonicamente per un’orchestra da camera. Lo scopo, spiegò il compositore, era "suggerire e commentare quelle che mi sono parse le radici espressive, cioè culturali, di ogni canzone. Queste radici non hanno a che fare solo con le origini delle canzoni, ma anche con la storia degli usi che ne sono stati fatti".

