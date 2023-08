Le foto di Borlenghi che raccontano un mondo

Carlo Borlenghi è stato il fotografo ufficiale delle sfide italiane in Coppa America. Coi suoi scatti ha ‘raccontato’ le imprese del Moro di Venezia. E le sue foto costituiscono l’anima della mostra: "Raul ha lasciato un segno nel mio lavoro; era una persona di gusto, una persona che cercava il dettaglio. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui. La vittoria della Louis Vuitton Cup è stato il suo momento più bello. Gardini aveva una particolarità. Era diretto, semplice, ma anche tenace, come dimostra il ricorso sul bompresso che determinò la svolta contro New Zeland. In quella famosa conferenza stampa, Gardini non parlava in inglese, ma lo capirono tutti...". Borlenghi ha colto anche dettagli sottili della personalità di Raul Gardini: "Ho apprezzato molto lo stile di Gardini, il suo gusto nel vestirsi al di fuori delle manifestazioni ufficiali. Era l’unico che indossava la polo sopra la camicia, ed esprimeva grande eleganza. Aveva sempre una marcia in più, anche sulle piccole cose e sui dettagli, senza strafare. Una qualità semplice, ma di alto livello. Senza sfarzo. Aveva gusto, ma era ‘semplice’ allo stesso tempo. Era piacevole stare con lui nei momenti di relax, perché era anche divertente". E poi... la passione. Borlenghi lo ha evidenziato con un aneddoto emblematico: "Per lui, l’aspetto economico legato al brand era secondario rispetto alla passione. Non gli interessava che il logo della Montedison comparisse nelle foto. Gli interessava piuttosto che le foto fossero belle e suggestive". r.r.