Le foto senza tempo di Olindo Guerrini

Chiuderà i battenti il 13 gennaio a Sant’Alberto di Ravenna la mostra dedicata alle fotografie di Olindo Guerrini (nella foto piccola a destra) provenienti dal fondo fotografico a lui intitolato e conservato alla Biblioteca Universitaria di Bologna, di cui Guerrini fu direttore (Orari: martedì, giovedì e venerdì 14.30-19; mercoledì e sabato 9-12.30; Chiuso lunedì e festivi). Nato a Forlì nel 1845 e deceduto a Bologna nel 1916, Guerrini è stato un personaggio molto amato a Sant’Alberto, paese in cui ha trascorso l’infanzia coi genitori. Non a caso la mostra attuale è allestita nella sua Casa Museo di Sant’Alberto a lui dedicata. Scrittore conosciutissimo, poeta, gastronomo, bibliofilo, Olindo Guerrini è stato anche fotografo, tanto che nel 1896 fu il primo presidente del Circolo fotografico bolognese. Il fondo della BUB comprende oltre 1200 fotografie, quasi tutte scattate dallo scrittore e recano, come data, il periodo che va dal 1885 al 1916. I filoni tematici riguardano la famiglia, la città di Bologna, il mare (Cesenatico e Bellaria), la moda (in particolare quella femminile) e il viaggio dantesco. In quest’ultimo sono presenti riferimenti a pievi, paesaggi e luoghi citati nella Divina Commedia .

Alcune di queste foto sono state pubblicate nella Divina Commedia illustrata, curata nel 1898 da Corrado Ricci, l’amico di Guerrini. La produzione fotografica dello studioso è coerente con gli scritti: in entrambi è presente una nota satirica, a volte polemica, come compare in alcuni versi o testi, più lieve, invece, nelle immagini fotografiche come ad esempio la foto di Guerrini con addosso una testa d’asino mentre simula una caduta dalla bicicletta. Pur essendo stato impegnato in politica, questo aspetto di Guerrini non compare nelle foto, ma la chiave è sempre l’ironia, come ha dimostrato durante tutta la vita e nei suoi scritti: dall’invenzione di nomi spesso stravaganti (come Lorenzo Stecchetti, Argìa Sbolenfi, Marco Balossardi, Giovanni Dareni, Pulinera, Bepi e Mercutio) con cui firmava le opere, al gusto per il travestimento come dichiara la foto in cui è vestito da Torquato Tasso. Un aiuto per approfondire la conoscenza di Guerrini fotografo è il volume ‘Il fondo fotografico Guerrini alla Biblioteca Universitaria di Bologna’ curato da Giacomo Nerozzi. Tutte le foto sono digitalizzate e visitabili nel sito dell’Università di Bologna. Guerrini è stato un personaggio eclettico e oggi, ad oltre 100 anni dalla scomparsa, è fonte di scoperte non solo grazie alla biblioteca universitaria di Bologna, ma grazie anche all’associazione ‘Amici di Olindo Guerrini’.