Le fotografie di Alessandra

Sabato scorso, presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna, è stata inaugurata la personale di Alessandra Dragoni, ’Un altro sempre’, a cura di Veronica Lanconelli e con testo critico di quest’ultima a catalogo.

L’esposizione rimarrà allestita fino a domenica 12 gennaio e sarà aperta al pubblico dal 2 gennaio, dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19 o anche su appuntamento scrivendo all’indirizzo mail pallavicini22.ravenna@gmail.com. Finissage domenica 12 gennaio dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

Su richiesta dei visitatori, sono state organizzate aperture straordinarie per sabato prossimo, dalle 17 alle 19. La mostra è inserita nel progetto di Carp Aps ’Con altri occhi. Appunti di fotografia contemporanea’ a cura di Luca Piovaccari e Roberto Pagnani.

Si tratta di una mostra fotografica. C’è un’unità di luogo (da Ravenna a Punta Marina, i posti che abita) e di tempo (sono state scattate tutte tra il 2021 e il 2024), ma soprattutto c’è uno stesso sguardo, uno stesso modo di vedere. Definirlo forse è impossibile, ma è semplice riconoscerlo.

Nata a Ravenna, dopo studi umanistici (Ravenna, Venezia), Alessandra Dragoni si sposta ad Amsterdam dove lavora negli archivi della ABC press e studia fotografia al De Moor, Stichting for education of film and photography. Successivamente segue uno stage presso l’agenzia Magnum di Parigi, prima di stabilirsi a Milano.