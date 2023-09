Le fotografie realizzate da Olindo Guerrini. Da oggi una mostra in biblioteca a Sant’Alberto

Si apre oggi alle 17.30 a Sant’Alberto, nella biblioteca Olindo Guerrini, la mostra ’Immagini e storie del Fondo fotografico Olindo Guerrini della biblioteca universitaria di Bologna’. Esposte ci sono oltre 1.200 foto del Fondo Guerrini, donato dalle eredi Liliana e Paola Foresti Forti alla Biblioteca Universitaria di Bologna, di cui Guerrini fu direttore. La mostra, che resterà visitabile fino al 13 gennaio 2024, intende proporre un saggio dell’opera fotografica di Guerrini, in via di riscoperta in questi anni. Si compone di tre sezioni: ’I luoghi di Dante’, ’La moda e l’abbigliamento femminile’ e ’Vita da spiaggia’. Ciascuna sezione rende merito dell’abilità dell’autore, che oltre che poeta e scrittore era anche appassionato di fotografia, e fa anche emergere alcuni dei suoi soggetti preferiti tra cui la moda, le vacanze famigliari a Bellaria e il viaggio col figlio Guido per cogliere paesaggi e ambienti danteschi.

Martedì 26 settembre alle 17.30 inoltre, sempre nella biblioteca Guerrini, verrà presentato il volume ’Il fondo fotografico Olindo Guerrini alla Biblioteca Universitaria di Bologna’: parteciperanno la direttrice dell’istituzione biblioteca Classense Silvia Masi e il responsabile della Biblioteca Universitaria di Bologna, nonché curatore del volume, Giacomo Nerozzi.

Oggi in occasione dell’inaugurazione e martedì alle 17.30 saranno effettuate anche visite guidate alla mostra, a cura dell’istituzione biblioteca Classense.