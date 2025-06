Le Frecce Tricolori. Che show in cielo. Oggi prove generali, occhio alla viabilità

Punta Marina Terme torna ad ospitare le Frecce tricolori. Con le prove generali di oggi pomeriggio – dalle 15.30 alle 18 – e con l’apertura dell’area espositiva istituzionale, allestita sul lungomare Cristoforo Colombo, cui si aggiungeranno anche i mercatini e lo street food in viale dei Navigatori, comincia ufficialmente il weekend del ‘Tricolore Air Show’, ovvero l’evento, organizzato dall’Aeroclub ‘Francesco Baracca’ di Lugo in collaborazione con Astim e Arco Lavori, che ha come clou l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare. Nel corso della manifestazione verranno messi in mostra anche l’elicottero del soccorso aereo HH 139 del 15° Stormo di Cervia, i velivoli del reparto sperimentale di volo (F2000, T345, C27J), gli elicotteri A129 ‘Mangusta’ e NH90 dell’Esercito, appartenenti al 7° reggimento ‘Vega’ di Rimini e quello dei Vigili del Fuoco. Non mancherà l’esibizione del ‘We fly team’, l’unica pattuglia acrobatica al mondo composta in parte da piloti disabili. Domani, sempre dalle 15.30 alle 18, è in programma l’esibizione vera e propria, al termine della quale, il cielo sarà colorato di verde, bianco e rosso. Il centro operativo è stato fissato ancora una volta a Punta Marina Terme. Il bagno Bolognino ospiterà la ‘pedana’ per le autorità. Lo spettacolo con le evoluzioni dei velivoli, interesserà un raggio di 4 chilometri, ma sarà ben visibile anche oltre. Non è la prima volta che il nostro litorale accoglie questo tipo di spettacolo. Dal 2016 a oggi è il 5° appuntamento. La macchina organizzativa è dunque rodata, anche se non mancheranno gli ingorghi, soprattutto domani al rientro in città. La Polizia locale, che consiglia di recarsi al mare in bicicletta, ha predisposto un servizio capillare. Per chi non potrà fare a meno dell’auto, si dovrà convivere con divieti e limitazioni, in particolare sul lungomare di Punta Marina Terme.

Sono disponibili circa 2.700 posti auto gratuiti allo ‘scambiatore’ di via Trieste (1.500), poi a Punta Marina, in via Baroncelli (Zattere), parco Gran Torino e via della Carena (780); via della Chiglia (50) e via dei Campeggi incrocio della Fontana (370). Fino alle 4 di domenica, le linee 70, 75, 80 e 66 (navetto mare) effettueranno deviazioni di percorso con fermate soppresse, consultabili sul sito web di Start Romagna. Il traghetto per Porto Corsini sarà potenziato e attivo senza interruzioni fino alle 2 di lunedì. Per oggi e domani, il Comune ha emanato 3 importanti ordinanze: divieto di balneazione, dalle 14.30 alle 19, dal bagno Pelo al bagno Miramare di Punta Marina; 3 corridoi di emergenza tra il bagno Nautilus e il bagno Gianni, liberi da ostacoli dalle 14.30 alle 19.30; divieto di consumo di bevande e alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori, dalle 11 alle 19, negli stabilimenti balneari e nella zona del lungomare Cristoforo Colombo, a parte il consumo al tavolo.

Roberto Romin