Le Frecce Tricolori. Il ritorno sui cieli di Punta. Lo show il 6 e 7 giugno

Di nuovo con naso all’insù. Ma non solo. Venerdì 6 (prove) e sabato 7 giugno (esibizione), il cielo di Punta Marina Terme tornerà a tingersi di tricolore. È in arrivo infatti la nuova edizione di Tricolore Air Show, la celebre manifestazione aerea che avrà come attrazione principale le Frecce tricolori. Organizzato dall’Aero Club ‘Baracca’ di Lugo, l’evento animerà il litorale con due giornate intense e coinvolgenti. Si partirà venerdì 6 giugno con le prove generali delle esibizioni aeree e l’apertura dell’area espositiva istituzionale, allestita sul lungomare Cristoforo Colombo.

Sabato e domenica, su viale dei Navigatori, si aggiungeranno anche un’area commerciale, nonché i mercatini e lo street food. In evidenza saranno le Forze Armate e i Vigili del Fuoco (al debutto), con mostre statiche di mezzi e attrezzature, e con dimostrazioni dinamiche, dalle 15.30 alle 18 di venerdì e sabato, sia in mare che a terra. Tra le esibizioni più attese, quelle dell’Aeronautica Militare con l’elicottero del soccorso aereo HH 139 del 15° Stormo di Cervia, oltre ai velivoli del reparto sperimentale di volo (F2000, T345, C27J). Il gran finale, sabato 7, sarà affidato, come da tradizione, alla pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce tricolori. Non mancheranno inoltre gli elicotteri A129 ‘Mangusta’ e NH90 dell’Esercito, appartenenti al 7° reggimento ‘Vega’ di Rimini e quello dei Vigili del Fuoco, oltre a un momento particolarmente emozionante con l’esibizione del ‘We fly team’, l’unica pattuglia acrobatica al mondo composta in parte da piloti disabili.

Alla presentazione di ieri mattina, hanno preso parte il colonnello Antonio Viola, comandante del 15° stormo di Pisignano; Oriano Callegati e il generale Marco Buscaroli, rispettivamente presidente e vice dell’Aero Club di Lugo; Maurizio Minghelli, Ceo di Astim, main sponsor dell’evento con Arco Lavori; Alberto Pagani, responsabile delle relazioni istituzionali di Astim. "Siamo orgogliosi – ha commentato Oriano Callegati, presidente dell’Aero Club ‘Baracca’ – di riportare a Punta Marina un evento così sentito e partecipato. Tricolore Air Show non è solo spettacolo, ma anche occasione per avvicinare il grande pubblico al mondo del volo, valorizzando il nostro territorio e le proprie potenzialità turistiche. È una festa per tutti. Un ringraziamento va a Comune, sponsor, associazioni e volontari che ci supportano con passione e dedizione nell’organizzazione di un evento così complesso". Grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper e Start Romagna, sarà possibile raggiungere la manifestazione in treno e bus fino a Punta Marina con un unico titolo di viaggio. Gli organizzatori hanno fatto sapere che, agli 800 posti auto del parcheggio scambiatore, ne saranno aggiunti altri 1.500 a Punta Marina. Il bagno Bolognino accoglierà ospiti e autorità.

Roberto Romin