Le galassie di Arianna Cortesi: "Studio il cielo per capire l’universo. E lo spiego ai bimbi delle favelas"

L’interesse per l’origine dell’universo, la ricerca di oggettività scientifica dopo cinque anni di studi umanistici al liceo classico ed ecco spiegata la scelta di iscriversi alla facoltà di astronomia dove si è laureata, nel 2006, con una tesi sulla materia oscura, la cui presenza è da anni solo ipotizzata, ma ancora non se ne è trovata traccia diretta. Inizia così l’avventura di Arianna Cortesi, oggi docente di Fisica all’Università federale di Rio de Janeiro, vent’anni trascorsi fra dottorato e post dottorato fra università e telescopi a Nottingham, in Australia, a Monaco, alle Canarie, in Brasile, impegnata su fronti che dalla materia e dall’energia oscura si sono estesi alla morfologia delle galassie indagate attraverso la spettrografia, un lavoro che rientra in un gigantesco obiettivo internazionale di ‘mappatura’ della totalità del cielo. E, a Rio, Arianna Cortesi è impegnata anche nel sociale: corsi di lettura, di arte, scrittura e astronomia per i bambini e anche per gli adulti di una favela.

Le galassie, in espansione alla velocità della luce, affascinante materia di studio per capire i misteri dell’universo...

"Pensi che dell’universo conosciamo solo il 5%, costituito dalla materia barionica, vale a dire noi e il mondo che vediamo, poi c’è il 25% di materia oscura e il 70% di energia oscura. Ecco, fin dall’università e fino ad alcuni anni fa mi sono dedicata allo studio di metodologie per capire la materia oscura, poi il mio interesse scientifico, pur restando sempre sulle galassie, si è concentrato sulla loro morfologia, sulla loro evoluzione..."

Studi che forse non hanno mai fine...

"Potrebbe addirittura accadere che si scopre qualcosa che manda all’aria tutte le teorie su cui si fonda la nostra attuale conoscenza dell’universo! E allora si dovrà rivedere il paradigma e trovare altre strade..."

Orizzonti scientifici tanto rarefatti da sconfinare nella filosofia.. Come è iniziato un tale percorso? La famiglia ha parte in questo?

"Dico subito che la mamma, Claudia Casadio, è docente universitaria di filosofia in pensione e ha sempre considerato lo studio del greco fondamentale per lo sviluppo di una mente sana. E anche a me piaceva la filosofia, ma anche la matematica. D’altronde il babbo, Luca, era un informatico all’Iter di Lugo. Così mi iscrissi al liceo classico, indirizzo Brocca, e mi sono diplomata nel 2000. Dopodiché di materie umanistiche ero stufa, cercavo certezze, cominciai a essere interessata dall’origine dell’universo e così mi iscrissi ad astronomia. E il mio interesse, compresa la tesi, si concentrò sulla cosmologia".

In particolare?

"La misurazione della materia oscura attraverso la velocità peculiare delle galassie. Come si sa, l’universo è in espansione con moto accelerato, ma deviato per via dell’attrazione gravitazionale causata dalla materia. Ora, siccome conosciamo la percentuale della materia barionica, per sottrazione si può determinare la quantità della materia oscura. Oggi comunque ci sono anche altre strumentazioni per questi studi..."

E dopo la laurea?

"Nel 2007 l’avvio del dottorato a Nottingham con oggetto sempre lo studio della materia oscura attraverso il moto delle stelle nelle galassie, in particolare le galassie lenticolari, e per questi studi ero spesso alle Canarie dove c’è un potente telescopio, il Gran Telescopio Canarias. Per un anno sono stata anche all’osservatorio europeo di Monaco. Poi il post dottorato fra Monaco, Nottingham e l’università di Melbourne con oggetto lo studio delle nebulose planetarie e degli ammassi globulari, che sono gruppi di stelle dense e brillanti. Nel 2012 il primo contratto di post dottorato in Brasile, a San Paolo".

Di che durata?

"Quattro anni, poi di borse di dottorato ne ho vinte altre due, l’ultima nel 2018 a Rio de Janeiro, dove lavoro tuttora. L’allora presidente Dilma Vana Rousseff aveva operato grandi investimenti nella ricerca scientifica e i risultati arrivarono subito...!"

La sua attività era sempre concentrata sulla materia oscura?

"Indirettamente... Attraverso sempre nuovi percorsi, ovvero la fotometria e la spettroscopia. La mia attività di ricerca si fondava sull’analisi dei dati che affluivano da una rete di telescopi in Spagna e in Cile che sondano uno spicchio di cielo di uno/due gradi con filtri diversi per intercettare frequenze d’onda diverse, ovvero colori diversi... Queste analisi vengono poi messe a disposizione di altri scienziati, il progetto vede infatti la partecipazione di moltissime persone, per misurare la quantità sia di energia sia di materia oscura. Ormai il mio interesse scientifico era spostato sulla morfologia delle galassie più che sulla materia oscura".

Ha appena parlato di progetto che vede coinvolti numerosi scienziati: qual è l’obiettivo?

"Quello di ‘fotografare’, attraverso quei particolari telescopi, tutto il cielo dell’emisfero sud e di quello nord. A quel punto si dovrebbe riuscire ad avere un quadro forse decisivo per meglio comprendere la natura della materia e dell’energia oscura. Occorre tenere presente fra l’altro che si tratta di immagini che non si riferiscono al tempo presente, ma, a seconda dei casi, a milioni o miliardi di anni luce di distanza nel tempo e nello spazio, in virtù del fatto, come lei sa, che le galassie si allontanano alla velocità prossima a quella della luce... Ovviamente anche ora che stiamo parlando..."

La sua attività di ricerca, se non sbaglio, si è però attenuata recentemente...

"Da due anni sono docente di fisica all’università federale di Rio e questo comporta un inevitabile allentamento della ricerca. Oltretutto negli ultimi tempi sul nostro fronte è comparsa anche l’intelligenza artificiale che sta accelerando ogni attività! D’altra parte io da alcuni anni mi occupo anche dei bambini delle favelas".

Racconti.

"È accaduto durante la pandemia, le scuole erano chiuse e non tutti i bambini delle favelas potevano seguire le lezioni online o perché non c’era elettricità o perché non avevano il computer. Avevo appena conosciuto Claudio, che è poi diventato il mio compagno, e insieme decidemmo di avviare un progetto per fare lezioni di astronomia, in inglese, ai bambini di una favela. Poi abbiamo avviato un altro progetto per i primi approcci alla lettura, alla scrittura e alla matematica per i bambini che per tanti motivi non vanno a scuola. E teniamo anche un corso di astronomia per gli adulti... Molto seguito".

Come mai questo interesse degli adulti?

"Perché nei tanti resort di Rio si va diffondendo l’astroturismo e occorrono guide... Astronomiche, in grado di illustrare il cielo! Purtroppo i finanziamenti per tutte queste iniziative sono stati limitati e stiamo cercando altre fonti..."

E quando viene a Ravenna lei collabora con il Planetario...

"L’ultimo grande evento è stato quello di metà gennaio, uno spettacolo sotto la cupola del Planetario alla scoperta di pianeti, stelle e galassie, in una vera e propria sinfonia cosmica. Uno spettacolo bellissimo!"