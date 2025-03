Le giornate del Fai. Alla scoperta dell’Oriani e di Santa Giustina

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le giornate Fai di primavera, appuntamento annuale a cura del Fondo Ambiente Italiano per toccare con mano la ricchezza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quest’anno è un’edizione particolarmente significativa perché cade nel cinquantenario della nascita del Fai: saranno aperti ben 750 luoghi in 400 città con accesso a contributo libero.

A Ravenna sarà possibile visitare la biblioteca di storia contemporanea Oriani, in via Corrado Ricci, e la chiesa di Santa Giustina in piazza del Duomo. Alessandro Luparini, direttore dell’Ente Casa di Oriani, ringrazia così la delegazione Fai di Ravenna: "Per i ravennati questa biblioteca è parte integrante della zona dantesca e quindi fondamentale nella storia della città. Sarà un piacere far conoscere alla cittadinanza i tesori che qui si conservano, la raccolta bibliografica nacque nel 1927 e fu la prima biblioteca di storia contemporanea in Italia". I visitatori saranno guidati attraverso gli spazi della biblioteca come la grande sala lignea disegnata dall’architetto novecentesco Arata, i magazzini librari con documenti storici, manoscritti e altre rarità come alcuni esemplari della collezione autografi di Olindo Guerrini. Le visite saranno il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Inoltre, domenica alle 18, nella sala Spadolini della biblioteca, si terrà la conferenza ‘L’opera di Giulio Ulisse Arata nella zona dantesca di Ravenna’. Altra occasione in città sarà l’apertura della chiesa di Santa Giustina, l’unica a Ravenna con una forma circolare e normalmente chiusa al pubblico. Si potrà così scoprire la storia dell’antica confraternita, dell’iconografia di Santa Giustina e gli interventi architettonici del Buonamici.

Le visite saranno sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 e domenica dalle 15 alle 17. La visita delle 10 di sabato sarà in lingua ucraina a cura dei volontari del gruppo Fai ponte fra culture. Diversi i luoghi da esplorare anche nel resto della provincia: a Cervia, in via Di Vittorio, si approfondirà la storia della bonifica nel nostro territorio all’impianto idrovoro ‘Madonna del Pino’. Gli orari di visita saranno domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16, il percorso sarà corredato dalla mostra fotografica ‘Acquadulcis’ di Luana Viaggi e un’esposizione di veicoli e attrezzature di protezione civile.

Il gruppo Fai di Faenza ha organizzato un itinerario ottocentesco alla Capanna Rustica del giardino di Palazzo Milzetti nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. A Castel Bolognese si potrà invece visitare il museo all’aperto ’Angelo Biancini’ in un percorso itinerante che evidenzia il legame tra lo scultore e la città: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Sempre la domenica, alla biblioteca Oriani, ci sarà la conferenza ‘Angelo Biancini: le forme della scultura’. Infine, il gruppo FAI di Lugo invita a visitare il suggestivo Museo Baracca e in particolare alcune sale restaurate a seguito dei danni riportati con l’alluvione di maggio 2023.

Claudia Giuliani, a capo della delegazione Fai di Ravenna, ricorda: "La conoscenza ha valore civile e conoscere il passato ci fa vivere più consapevolmente il presente. Il Fai si impegna affinché il patrimonio culturale sia vissuto in maniera partecipata da tutti i cittadini a partire dai ragazzi delle scuole secondarie del territorio che accompagneranno i visitatori in qualità di apprendisti Ciceroni".

Valeria Bellante