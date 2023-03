Le Giornate del Fai Prefettura aperta a tutti Boom di visitatori Code già dalla mattina

Cosa vedeva distesa sul suo letto la principessa Maria Josè quando venne in visita a Ravenna insieme al principe ereditario Umberto di Savoia? Davanti ai suoi occhi si trovò "le vedute delle città della Romagna", racconta Chiara Rosetti, studentessa dell’Istituto comprensivo ’Guido Novello’ e ieri guida in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Chiara (e altri studenti della sua scuola), insieme ai ragazzi dell’Istituto tecnico statale ’Morigia’, dello Scientifico ’Oriani’ e del Classico ’Alighieri’ fa parte del gruppo dei ’Giovani Apprendisti Ciceroni’ che ha illustrato (e oggi è previsto il bis) le bellezze della Prefettura, in piazza del Popolo (visite oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 16). Le vedute della Romagna sono dipinde nel soffitto della camera (all’interno della Prefettura) dove dormì la nobildonna, visitata ieri da quasi 600 persone. "Quanto c’è da aspettare? Cinque minuti? Cinquanta? O cinque ore?", chiedeva in mattinata un cittadino ai rappresentanti del Fai dopo aver visto la fila davanti al Palazzo del Governo. "Facciamo un’ora", la risposta di Claudia Giuliani, capo delegazione Fai di Ravenna. Al termine delle visite in Prefettura si sono esibiti i musicisti dell’Orchestra Giovanile ’Cherubini’. Oggi all 17 si terrà una conferenza della restauratrice Ada Foschini dal...