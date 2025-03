Le ‘Giovinette’ che sfidarono il duce. Doppio spettacolo al ‘Binario’

Lo spettacolo ‘Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce’ raddoppia: l’appuntamento in programma al teatro Binario di viale Vassura 18/A a Cotignola, oggi alle 17.30 è sold out. Così, per far fronte alle numerose richieste, l’associazione Cambio Binario ha previsto una replica, sempre oggi, alle 21.

La storia, raccontata con ironia e leggerezza, vede protagoniste tre amiche che all’inizio degli anni Trenta, col fascismo al potese, diedero vita per gioco, quasi per sfida, al Gruppo femminile calcistico: la prima squadra di calcio femminile in Italia, che in breve raccolse intorno a sé decine di atlete.

Lo spettacolo, per la regia di Laura Curino, autrice, regista e attrice torinese, tra le maggiori interpreti del teatro di narrazione e vincitrice, nel 2023, del Premio della critica dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro, è tratto dall’omonimo romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani.

Ingresso intero 18 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 16 euro. Info. e prenotazioni: cell. 373.5324106.