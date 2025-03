Le grandi manovre di Rifondazione e del Pci

La sinistra ‘a sinistra’ del campo largo scalda i motori in vista delle elezioni amministrative: Rifondazione Comunista in queste ore "rinnova l’appello a tutte le forze politiche e sociali che da sinistra non hanno condiviso fino ad oggi le politiche dell’amministrazione uscente". Il partito fondato nel 1991, il secondo più longevo della politica italiana dopo il Pri, invoca "la costruzione di una coalizione alternativa alle politiche neoliberiste del centrosinistra e contro il centrodestra. Per questo, mentre confermiamo la nostra disponibilità ad un confronto aperto, ribadiamo la necessità politica di presentarci uniti in una tornata elettorale che deve servire a far tornare in consiglio comunale le ragioni popolari, antiliberiste e di cambiamento. In questo contesto la scelta del candidato sindaco sta nella volontà di condivisione della figura e del programma. Il Prc si mette a disposizione, ancora una volta, per il raggiungimento di questo importante risultato".

Nessuna apertura al centrosinistra, dunque: proprio sul tema di una possibile alleanza con il Pd e le forze del campo largo il congresso nazionale del partito è risultato spaccato in due metà pressoché perfette. "Su Ravenna – confermano però da Rifondazione – non c’è l’opportunità di costruire un’alleanza con il Pd. Rimaniamo in attesa che da sinistra arrivino proposte su un candidato sindaco e un programma comune".

Il rinato Pci è parimenti categorico: "Confermiamo totale apertura e disponibilità ad essere parte, ben visibile e distinta, di una lista di sinistra che raccolga l’invito dei punti fondamentali del nostro programma, tra cui si evidenzia l’opposizione alle destre, all’irrefrenabile liberismo borghese del centrosinistra, alla fornitura di armi. Contestare il prodotto tragico, leggi alluvioni, e palazzinaro, leggi cementificazioni, delle politiche ‘ecologiche’ di de Pascale rientra nello statuto e nelle corde secolari del nostro partito. Nelle prossime ore a seguito dei corretti incontri che si svolgeranno, coopereremo quindi per divenire rapidamente operativi e parte di una lista che includa, senza se e senza ma, i simboli e i nomi che discuteranno con noi a partire dai punti sopra indicati. Con componenti come Potere al Popolo e Ravenna in Comune le convergenze sono felicemente parecchie, e foriere di prossima rapida ufficializzazione. Con altri attendiamo nette ed indiscutibili convergenze sui punti annunciati".

f.d.