Le grandi voci femminili

’La rivoluzione delle donne’ ,il nuovo progetto di Paola Turci e Gino Castaldo, farà tappa al giardino del teatro Binario di Cotignola martedì 8 luglio (ore 21.30). La cantautrice romana e il noto critico musicale e conduttore radiofonico, già assieme per il tour’Il tempo dei giganti’, proporranno uno spettacolo dedicato alle e voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre protagoniste di uno spettacolo fatto di narrazioni, filmati e interpretazioni live per celebrare il loro lascito e la loro influenza sulla cultura musicale italiana.

"Durante il tour precedente tra Gino e me si faceva sempre più forte il desiderio di raccontare le donne che, in musica, hanno rivoluzionato i costumi, la società Italiana dagli anni 60 in poi – spiega Paola Turci. Queste grandi artiste mi hanno cresciuta e formata. È un privilegio per me suonare e cantare le loro canzoni, ascoltare il racconto delle loro avventure e ringraziarle per la bellezza e il coraggio che ci hanno tramandato".

"Questo nuovo spettacolo – aggiunge Castaldo - prende spunto dallo scorso appuntamento con ’Il tempo dei giganti’ in cui ci siamo accorti della mancanza di donne in quel panorama che prendevamo in considerazione: da qui il desiderio inespresso di omaggiare anche le voci femminili.

Prevendita su www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati. Per l’occasione è stato attivato un punto vendita anche alla cartolibreria di via a Dante Alighieri 18 a Cotignola. Info 373-5324106. Mail: info@cambiobinario.it, www.cambiobinario.it.