Le guide di Cody trip Oggi presentazione

Alle 18, presso la mostra Dante Plus 2023, alla biblioteca ‘Oriani’, verrà presentato “Le Guide di CodyTrip” viaggio a Ravenna, la nuova collana, realizzata da Alessandro Bogliolo e Serena Riglietti, disegnatrice di Harry Potter.

CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali e l’immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio e con il professor Alessandro Bogliolo, che guida le attività e la gita.