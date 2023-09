"Le imprese hanno bisogno di interventi rapidi"

"Diamo un giudizio tutto sommato positivo, non sono mancate le rassicurazioni sia sull’operatività sia sui possibili ristori". Questo il commento a caldo di Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia Romagna in conclusione dell’incontro che si è svolto ieri in Regione tra il generale Francesco Paolo Figliuolo, il presidente Bonaccini e le parti sociali. "La struttura del Commissario straordinario sta mettendo a punto tre ordinanze, una per i soggetti attuatori, una per le famiglie e una per le imprese. Il concetto espresso è che si vogliono perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare ai rimborsi fino al 100%. Così ha detto il generale riprendendo le parole del Presidente di Consiglio Giorgia Meloni. In merito alle risorse e alle tempistiche, il loro aumento dipenderà dalla valutazione dei danni e comunque, ha rassicurato, che si agirà nel minore tempo possibile e a tutti sarà riconosciuto il dovuto", aggiunge Servadei.

In merito alla valutazione dei danni "Figliuolo ci ha confermato che in tempi brevissimi arriverà la modulistica da compilare da parte delle imprese su una piattaforma che quasi certamente sarà Invitalia, l’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa", precisa Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato. "Abbiamo ribadito che sono necessari tempi veloci, regole chiare e una documentazione agevole. Chiediamo, quindi, che siano delineati con urgenza dei protocolli rapidi e sicuri perché gli imprenditori e le imprenditrici, che hanno dimostrato una resilienza straordinaria, possano ottenere i ristori", è la posizione di Cna, espressa dal presidente regionale Paolo Cavini. Per l’associazione è necessario, che sia prevista al più presto una linea di intervento chiara e decisa per l’assegnazione dei ristori al mondo delle Pmi.