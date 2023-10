Le informazioni

Vaccinazione anti-Covid: ci si potrà vaccinare presso i medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale Sarà possibile effettuare la vaccinazione anti Covid anche negli ambulatori vaccinali del Servizio di Sanità Pubblica.

Occorre prenotarsi attraverso i consueti canali aziendali: sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico.

Le prenotazioni sono già disponibili. In questi giorni l’Ausl della Romagna è già partita a vaccinare i residenti nelle CraRsa e, in concomitanza con altre vaccinazioni, anche la popolazione più fragile in carico al Servizio

di Igiene Pubblica.