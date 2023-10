Le iniziative del Cinemacity per un ponte da brividi

Ecco le iniziative organizzate il 31 ottobre e l’1 novembre al Cinemacity in occasione di Halloween.

Il 31 ottobre, dalle 18 alle 21.30, animazione truccabimbi per i più piccoli presso l’area Bar City (evento gratuito). Inoltre, in occasione dell’anteprima al cinema del film ’Five Nights at Freddy’s’, è stato creato un menù dedicato al film. Solo il 31 ottobre presso Cinepizza Ravenna sarà possibile ordinare a 14€ il menù dedicato al film che comprende pizza FNAF, bibita piccola e biglietto del film. Per aderire alla promozione è necessario recarsi presso il locale dove ordinando il menù verrà rilasciato un voucher da convertire in biglietto alle casse.

L’1 novembre, invece, in occasione dell’anteprima al cinema di ’Trolls 3 – Tutti insieme’, dalle 15.30 alle 18.30 saranno presenti presso il Cinemacity alcuni animatori che truccheranno gratuitamente i bambini secondo il tema del film, una pellicola diretta dal regista Walt Dohrn.