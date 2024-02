Le iniziative per il centro storico. Tra shopping, musica e sconti

Un centro storico sempre più vivo, animato e frequentato. Un obiettivo da raggiungere attraverso concerti, luminarie (sì, si sta già pensando al Natale 2024), sfruttamento della tecnologia e sosta gratuita (anche questa durante le festività a cavallo tra dicembre e gennaio 2025). Va in questa direzione la decisione della giunta di prolungare l’intesa con il Comitato ’Spasso in Ravenna’, che chiedeva al municipio un aiuto economico per organizzare iniziative in centro. Ilbudget complessivo per realizzare il progetto è di 75mila euro: l’amministrazione comunale ne metterà 60mila; 15mila la parte privata. Vediamo come si concretizzerà il progetto di promozione del centro. Anzitutto con ’Sinfonie per le vie’: saranno gli studenti del Conservatorio Statale G.Verdi, in primavera, ad esibirsi in luoghi quali il sagrato dell’ex Chiesa di S.Domenico, via Cavour e piazza Costa; piazza Einaudi; piazza San Francesco; piazza A. Magnani, collocata a Borgo S.Rocco (l’anteprima dell’iniziativa c’è stata il giorno di San Valentino, in piazza Einaudi). Da segnalare poi ’Aria di primavera’: l’iniziativa mette in palio una serie di “portafogli di spesa” spendibili, attraverso l’emissione di appositi voucher, negli esercizi commerciali ed artigianali del centro Storico, mediante il portale In Ravenna, per un valore commerciale di circa 500 euro.

Il progetto è funzionale alla fidelizzazione della clientela e a incentivare gli acquisti. Il segmento ’Shopping routes’ si concretizzerà nell’attribuzione ai clienti di badges. Semplificando: per ogni acquisto presso un esercizio commerciale e artigianale, il cliente riceverà un badge della rispettiva categoria o dell’area di riferimento con il timbro dell’esercizio. Presentando poi tutti i badges collezionati in un dato luogo, otterrà un voucher per un premio finale (aperitivo, visita guidata, altro benefit tra le proposte elencate in delibera). Guardando, lo si diceva, già al periodo natalizio, l’obiettivo è quello di un allestimento con luminarie, ’avente carattere omogeneo’ e soprattutto da estendere a tutto il centro. Parcheggi: si punterà, ’in primis sulla gratuità del servizio’, con la possibilità ’di elargire promozioni nella fruizione dei parcheggi a favore della clientela della comunità commerciale del centro storico, a fronte di una spesa negli esercizi della stessa. Se da un lato il contesto primario riguarderà la gratuità del parcheggio nel periodo natalizio, chiaramente il sistema potrà venire riutilizzato in qualsiasi occasione’.