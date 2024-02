Le insegnanti ricordano Mirca. Nuova mostra al Private Banking

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo (ex Bubani), fino al 20 febbraio prossimo, una nuova mostra dal titolo: ‘Per Mirca’, dedicata a Mirca Modoni, pedagogista che ha seguito per tanti anni con metodi particolarmente innovativi, semplici ed efficaci la Scuola Materna nel Comune di Ravenna tra gli anni ’80 e ’90.

Mirca aiutò tutte le insegnanti di quel periodo a costruire percorsi didattici attraverso i quali sviluppare fantasia e abilità creativa nei bambini. La sua fu un’esperienza condivisa importante che ha lasciato il segno nella memoria e nell’attività didattica di intere generazioni di insegnanti, di alunni e di genitori. La mostra è promossa da alcune ex insegnanti coordinate da Marisa Ragonesi che ancora oggi, anche se in pensione, continua la sua attività utilizzando i più svariati materiali di recupero, sia quelli di un tempo come sassi, rami, foglie e stracci, sia quelli di oggi, come plastica e materiali da imballaggio. Con la tecnica delle macchie inventa personaggi e animaletti che trasforma in burattini.

La mostra espone fotografie di bambini intenti in attività di disegno e bricolage, nonché di immagini di lavori realizzati nell’ambito di percorsi pedagogici programmati in scuole materne della città. Ci sono anche alcuni oggetti realizzati dai bambini, costruiti con materiali di recupero. Il tutto per dimostrare come si possa sviluppare la creatività partendo da cose semplici nei bambini in età prescolare.