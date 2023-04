Le ‘invettive’ di Tramonti, censurate e riabilitate

Le invettive contro i politici nelle opere del ceramista faentino Guerrino Tramonti, da martedì 4 aprile in mostra al Pirellone di Milano, prima sono state censurate e poi riabilitate. È accaduto in occasione dell’esposizione in corso nella sede della Regione Lombardia, dal titolo ‘L’infinito che abbraccia i colori’.

Per inquadrare l’episodio, occorre ricordare che l’artista manfredo, oltre a essere celebre per le cromìe nelle opere, nel corso della produzione usava i suoi lavori per lanciare provocatoriamente messaggi, comunemente conosciuti come ‘invettive’. Ma a poche ore dal taglio del nastro a Milano, martedì 4, alla Fondazione Tramonti di Faenza è arrivata una richiesta da parte degli Uffici della Regione Lombardia: eliminare i pezzi che contengono le due invettive.

"Per la mostra al Pirellone – spiegano dalla Fondazione – ci siamo rapportati con il personale della Regione che si occupa della parte logistica e organizzativa degli spazi legati agli appuntamenti culturali. Successivamente abbiamo dato l’incarico di progettare la mostra alla designer Maria Cristina Hamel". Tra le opere selezionate per l’evento solo due contenevano ‘invettive’. Gli stessi vasi erano stati esposti sia al Mic di Faenza, che a Palazzo Venezia a Roma e in Giappone. "Lunedì – continuano dalla Fondazione – alle 18.30, dopo che la mostra era stata allestita, abbiamo ricevuto una telefonata dalla Regione dove ci è stato comunicato di un sopralluogo alla mostra durante il quale ci si è accorti delle scritte su due opere; ci è stato chiesto di eliminare i due vasi dall’esposizione. Le opere, per la loro fragilità, non erano facilmente trasportabili e inoltre togliere quei due pezzi avrebbe fatto cambiare aspetto alla mostra. Dopo esserci confrontati con la curatrice, abbiamo deciso di oscurare le scritte". Cosa poi fatta con del nastro in carta che non danneggiava l’opera.

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato il dietrofront della Regione Lombardia, forse anche per il battage mediatico che nel frattempo era nato, con la decisione di dare la possibilità di rimuovere il nastro così da poter far ammirare le opere nella loro completezza. "Guerrino Tramonti – spiega il sindaco Massimo Isola alla notizia del dietrofront della Regione Lombardia – rappresenta una delle voci più autorevoli del 900 ceramico faentino, voce autorevole e originale. È stato un artista che ha sentito la necessità di utilizzare la bellezza e l’arte non solo come consolazione estetica e poetica ma anche quale strumento di confronto della società. Tramonti è stato un artista provocatorio che non risparmiava critiche al sistema politico del suo tempo. Credo sia importante quindi che la rilettura del suo lavoro avvenga senza escludere momenti provocatori che fanno parte della funzione dell’artista stesso".