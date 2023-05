Le istituzioni ricordano l’ex amministratore Mauro Fantini

Sabato, presso la piscina comunale, nello spazio che accoglie la targa in bronzo a lui dedicata, è stata deposta una corona di alloro in commemorazione di Mauro Fantini (ex presidente della Provincia nel 1990-1991), alla presenza del fratello Moraldo, del Partito Repubblicano con il segretario Giancarlo Cappelli, della cooperativa Aurelio Saffi con il presidente Vincenzo Righini, il vice-presidente Agostino Biondi e la responsabile culturale Patrizia Gaudenzi, del vice sindaco Armuzzi e dell’assessore provinciale Grandu.