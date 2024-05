Il veterinario Guerra di Ravenna in lacrime: “Soffro per gli animali. Avrei voluto salvarli tutti”

Ravenna, 22 maggio 2024 – Singhiozza il veterinario Mauro Guerra: "Se potessi salvarli tutti, li salverei tutti: faccio tutto nell’interesse animale", dice incalzato da un fiume di domande sulle eutanasie. Due volte le lacrime strozzeranno la sua voce nel ’primo round’, ieri mattina, contro il pm Marilù Gattelli. Da subito c’è da fare i conti con quella minuzia di particolari che il pubblico ministero gli riversa addosso. Una pioggia incessante e torrentizia, tanto che a un certo punto Guerra se ne lamenta: "Vengo interrotto mentre sto parlando".

Il giudice Piervittorio Farinella è netto: "Lei deve rispondere, non sono considerazioni a ruota libera". Scheda personale: "Dal 1992 sono titolare di azienda agricola, dal 1998 sono veterinario e titolare dell’ambulatorio a Sant’Antonio, dal 2017 ho una pensione per cani, dal 2011 sono apicoltore e produco energia con pannelli fotovoltaici". Un curriculum assolutamente solido di uno che si è dato da fare nella vita. E a Guerra gli ammiratori mica mancano: l’aula è gremita. Il pm sciorina la famosa agenda sequestrata in occasione del ritrovamento dei 619 mila euro in contanti: 10 dicembre 2020.

"Mia madre tiene la contabilità" e su quei soldi "ho letto di tutto, compreso che erano stati sotterrati... Ma lo sporco era all’interno dello scatolone perché era un aspira-sciami". In quanto al gruzzolo, "era una scorta che negli anni ho accumulato: mi dava tranquillità, sicurezza". Vorrebbe forse aggiungere che lui non è un evasore: ma il pm a bruciapelo gli fa notare che "tra il 2014 e il 2019 non ha mai fatto prelievi e mai usato la carta di credito". Eppure ha compagna e quattro figli. Lui la spiega così: "Fino al 2017 ho vissuto da solo, sono titolare di un’azienda agricola e ho imparato quasi ad auto-sostenermi. I pannolini per i bimbi sono lavabili per etica ecologista. Non ho necessità particolare di spostamenti". E allora quei terreni per oltre 600 mila euro - gli fa notare il pubblico ministero – comperati in pochi anni senza fare mutui? "Avevo la disponibilità in banca".

Capitolo farmaci, registro stupefacenti. Il pm gli ricorda che in quel 10 dicembre di quattro anni fa, fu recuperata una milza in un bidone senza annotazione alcuna. "Il 9 operai d’urgenza il cane di un ragazzo di Alfonsine con tumore alla milza - scandisce Guerra -. Finii verso le 23 e in agenda lo annotai. Chiusi l’ambulatorio senza riordinare". In lacrime, ecco la ragione della sua fretta: "Mia madre era appena uscita dall’ospedale, avevo altre preoccupazioni in testa". Nessuna pausa, pur offerta all’imputato. E allora il pm affonda sul linguaggio a suo avviso criptato dell’agenda: come la ’S’, "non è che sta per soppressione?". Per Guerra invece stava per "promemoria per fare esami del sangue: i referti poi li davo ai proprietari. L’Ausl ha fatto decine di sopralluoghi e non ha ma trovato anomalie, poi è arrivata la polizia locale...". Il pm ribatte: "Guerra, guardi che era dal 2017 che non aveva controlli". Il giudice si frappone. Ma il botta e risposta s’infittisce sulle cartelle cliniche: "A fine terapia le davo ai clienti", assicura Guerra. "I consensi informati non c’erano", insiste il pm. "C’erano - ribatte Guerra -. Presumo fossero stati spostati in altre stanze. Pure qualche cartella c’era: ma non l’hanno ritenuta di rilievo. L’ho trovata in seguito".

I colpi più forti dell’accusa arrivano però per Balto, l’anziano labrador dalla cui soppressione il 19 agosto 2020 partì l’indagine. Tanto più che per l’allora veterinario Ausl Valerio Gambi, sentito poco prima di Guerra, il cane aveva "le grandi funzioni organiche mantenute: beveva, mangiava, urinava. E finché mangiano e bevono, si riprendono". Un colpo di calore a suo avviso: "Almeno la reidratazione l’avrei fatta subito". "Le mosche avevano già depositato le uova, già uscivano larve", tira dritto Guerra.

Il pm non ci stata: "I testimoni non le han viste, Gambi non le ha viste". Guerra stringe i pugni: la larva a suo avviso era secondaria "ad altra patologia più grave, la paresi. Per diagnosticarla, feci visita clinica sui riflessi". Nessun approfondimento però sulle cause, "non venne ritenuto opportuno dai proprietari". E poi in lacrime: "Sono sofferente se si parla di sofferenza, non la sopporto. Nessuno visitò quel cane: l’hanno guardato da lontano perché faceva schifo. Stiamo discutendo se abbia sofferto tre minuti o se lasciarlo così per giorni: state parlando di cose che non conoscete".