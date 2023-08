Le lettere d’amore dei compositori ’Amata immortale’ stasera a Massa

Il Piccolo Festival della Narrazione di Massa Lombarda si anima stasera alle 21 con con l’evento dal titolo ’Amata immortale. Le più belle lettere d’amore dei grandi compositori’. La rassegna, a ingresso liber,o è ospitata nella suggestiva cornice del vecchio Lavatoio di via Imola.

Lo spettacolo dalle sfumature poetiche vede come protagonisti Matteo Salerno al flauto, Massimo Santostefano alla fisarmonica e Gianni Parmiani in qualità di voce recitante. L’evento è un perfetto connubio tra musica, parole e poesia e racchiude la vera essenza del Piccolo Festival della Narrazione.

Salerno è un flautista di livello internazionale. Oltre ad aver suonato nei più prestigiosi teatri italiani anche in qualità di solista, ha effettuato registrazioni per programmi radio e tv in Rai.