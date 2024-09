Le lettighe della Croce rossa negli anni Trenta

A Lugo già nel 1915 esisteva un Comitato Distrettuale della Croce Rossa con relativo ospedale territoriale in cui vennero ricoverati e curati molti militari feriti al fronte durante gli anni della Prime guerra mondiale. Successivamente fu costituito il Sottocomitato lughese della Croce Rossa e sotto questa egida fu inaugurato, nell’agosto del 1934, in via Emaldi, il primo posto di pronto soccorso che molta parte ebbe nella cura dei feriti nei quattro mesi bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. La foto ritrae due ambulanze di quegli anni Trenta con l’autista, davanti alla sede.

A cura di Carlo Raggi