Le limitazioni continuano almeno fino a lunedì

Sulla base delle previsioni di Arpae, da oggi fino a lunedì saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale Le principali limitazioni prevedono: dalle 8.30 alle 18.30 lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5, oltre ai divieti già ordinariamente previsti (le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 non si applicano ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo); una temperatura fino a un massimo di 19 gradi (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17 gradi (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole ed edifici assimilabili); il divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; il divieto di combustione all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio); e il divieto di spandimento di liquami con tecniche non eco-sostenibili.