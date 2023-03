Le lunghe liste d’attesa Ancora 632 operazioni "Due nuovi direttori per migliorarci"

Ci sono stati i mesi terribili della pandemia, poi la lunga scia delle prestazioni da recuperare. Quella per diminuire le lunghe attese per le prestazioni sanitarie è una corsa non ancora finita: "Ma la situazione è migliorata – ha detto ieri il direttore dell’azienda sanitaria Tiziano Carradori –. Nel 2022 abbiamo abbondantemente superato l’obiettivo del 90% delle prestazioni nei tempi". Gli interventi i cui tempi di attesa ora superano la soglia imposta dalla Regione (tutti di classe C e D, ovvero di bassa gravità) sono 632. Da linee guida, si tratta di operazioni che andrebbero eseguite entro 180 giorni dalla prenotazione. Il direttore dell’Ausl ha specificato che comunque "la maggior parte, ovvero 594, sono appuntamenti presi nel 2022", mentre i restanti si riferiscono al 2021. Ieri l’Ausl ha presentato la nuova primaria di Anestesia e Rianimazione, Marina Terzitta, dopo il pensionamento del dottor Maurizio Fusari, avvenuto lo scorso giugno. "L’obiettivo fondamentale della nuova dirigenza del reparto – ha aggiunto Carradori – è assicurare l’utilizzo ottimale delle risorse professionali per sostenere il piano di contrasto ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici". La penuria dei medici è un problema particolarmente sentito tra gli anestesisti, imprescindibili per molti interventi: "Sono 32 – ha detto la primaria –, ma dovremmo arrivare circa a 39".

Terzitta, che lavorato al Sant’Orsola di Bologna, all’ospedale di Forlì e poi come primaria a Riccione, ieri ha raccontato il suo percorso e il legame con la città. Assieme a lei è stato presentato il nuovo primario di Qualità e governo clinico, Nicola Magrini, bolognese con una lunga esperienza in ambito farmacologico, già direttore dell’Aifa e prima segretario della lista dei farmaci essenziali per l’Oms. Dopo l’annuncio sul suo arrivo all’Ausl è scoppiata la polemica sul suo compenso, 146mila euro all’anno. Ieri il direttore Carradori, la direttrice sanitaria Francesca Bravi, la direttrice amministrativa Agostina Aimola e il direttore dell’ospedale Paolo Tarlazzi hanno difeso la scelta del ruolo di Magrini, ribadendo l’importanza dell’utilizzo appropriato dei farmaci. "Considerate che la nostra azienda ha un costo di produzione di 2 miliardi e 800 milioni di euro – ha detto Carradori – di cui il 20% rappresentato da farmaci e dispositivi. La professionalità di Magrini ci consente di allargare i confini degli approcci alla qualità dell’assistenza e di attivare dei processi di coinvolgimento dei professionisti ospedalieri e non solo".

Sara Servadei