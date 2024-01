"Le macchine? Le ’comandiamo’ noi"

Start srl è a Lugo in via Volta e si occupa di sistemi ad azionamento meccanico ed elettronico per regolare e comandare macchine operatrici, attrezzature ed impianti. Start è nata nel 1979 dalla passione che il fondatore, Giovanni Rossi, ha sempre nutrito per la realizzazione di comandi e trasmissioni meccaniche. Fin dalla costituzione, l’azienda ha costantemente sviluppato le proprie competenze ed ampliato l’offerta, supportata da importanti investimenti e processi di innovazione produttiva. Oggi Start – dal 1995 nella sede di via Volta, che si estende su 2.200 metri quadrati – è specializzata nella realizzazione di sistemi per regolare e comandare il funzionamento di macchine operatrici, attrezzature agricole ed industriali, nonché impianti per la movimentazione.

I sistemi possono essere ad azionamento meccanico o elettronico. In particolare, l’offerta Start è costituita da una produzione standard disponibile a magazzino; da una produzione speciale, realizzata su specifiche del cliente; da prestazioni di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e lo sviluppo di nuove soluzioni. In ogni caso, i prodotti Start perseguono l’obiettivo di offrire un’elevata qualità, realizzata per esaltare le prestazioni e l’estetica delle macchine su cui sono montati, nel rispetto delle normative vigenti e dei migliori standard di sicurezza, Per questo sono apprezzati nel mondo, tant’e vero che il 40% delle commesse viene dall’estero. Mauro Rossi è oggi il presidente. L’azienda è rimasta a conduzione famigliare, con la sorella Mara e la mamma Milvia Zanellato presenti nella compagine societaria.

"La professionalità dell’ufficio tecnico – ha spiegato Mauro Rossi – l’ascolto del cliente, lo stretto rapporto di collaborazione, l’esperienza maturata in vari campi di applicazione, sono le condizioni poste in campo da Start, per fornire la miglior risposta di funzionalità, affidabilità e design, al proprio cliente. Condizioni di conoscenza che permettono inoltre di gestire il miglior rapporto qualità-prezzo". Gli standard di produzione sono molto elevati: "Per garantire l’alta qualità della produzione – ha proseguito Mauro Rossi – tutte le fasi più significative sono gestite all’interno dell’azienda, a partire da un’accurata selezione delle materie prime, di provenienza europea, e dallo stampaggio di tutti i componenti termoplastici, realizzati con macchine e sistemi automatici robotizzati di ultima generazione, presidiati da esperti operatori specializzati".

La produzione Start è costituita da due grandi famiglie, ovvero i cosiddetti comandi e i cavi: "I comandi, finalizzati a gestire le prestazioni delle macchine, sono costituiti da leve, dispositivi e pedali, abbinati ai relativi cavi meccanici, cablaggi elettrici e sensori. I cavi invece, sono realizzati su disegno del cliente, per gestire i comandi di macchine o, più in generale, per la trasmissione del moto meccanico a distanza. L’esperienza pluriennale accumulata in diversi settori di applicazione viene messa a disposizione dal personale Start per un corretto ed efficiente funzionamento del comando". I campi di applicazione? "L’ampiezza delle soluzioni fornite da Start – ha concluso il presidente Mauro Rossi – soddisfa le esigenze di clienti operanti in diversi settori industriali. In particolare, Start rivolge la propria produzione ai settori delle macchine ed attrezzature per il giardinaggio, l’agricoltura, la pulizia industriale, l’edilizia, il movimento terra e la movimentazione di cose e persone".