Le magliette gialle Laboratori educativi e attività sociali per 770 ragazzi

Come ogni anno Ravenna città e non solo si colora di giallo, perché così sono le magliette dei ragazzi dai 14 ai 20 anni che partecipano ai laboratori e alle attività di ‘Lavori in Comune’. Un vero e proprio ‘esercito’ di giovani che quest’anno conta oltre 770 unità. "Un bel numero, possiamo essere soddisfatti – spiega Roberto Gardini, coordinatore e operatore culturale del Comune che lavora al progetto insieme ad altri 5 colleghi –. Solo nell’estate 2021 siamo riusciti a raggiungere la cifra record di 820 ragazzi, approfittando della voglia di stare all’aperto del post pandemia. Ma in genere, in questi 12 anni, ci siamo attestati tra i 600 e i 750. Non abbiamo mai saltato un’edizione, neanche nel periodo Covid. Anche quest’anno il percorso non è stato senza ostacoli: subito dopo la presentazione, c’è stata l’alluvione e temevamo il peggio. Invece, le adesioni sono state superiori alle aspettative. Abbiamo dovuto cancellare alcuni laboratori perché le sedi erano impraticabili, ma poi tutto è filato liscio". Tra i ragazzi, tutti delle scuole superiori, ci sono anche alcuni richiedenti asilo, ospiti di centri di accoglienza. Grazie alla disponibilità di associazioni di volontariato, Pro Loco e comitati cittadini, sono state fatte 85 proposte di tipo diverso, alcune delle quali si ripetono durante l’estate, per 120 settimane complessive di offerta. In media un laboratorio dura una settimana, ma ce ne sono alcuni che durano di più. Come quello di teatro condotto dall’attore del non-scuola Matteo Gatta.

"In generale – prosegue Gardini –, i ragazzi prediligono i laboratori che richiedono un lavoro manuale e che quindi si discostino il più possibile dalle lezioni scolastiche basate su scrittura e ricerca. Per quanto riguarda gli ambiti, piacciono molto le attività di ripristino delle aree verdi, come la ristrutturazione di panchine o giochi, e quelle legate all’ambiente e agli animali. Se un’attività interesse, sono disposti anche a farsi accompagnare dai genitori in alcune località decentrate come Marina di Ravenna, Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, San Pietro in Trento o Castiglione. Molti hanno avuto l’opportunità di visitare posti normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle guide". Al riguardo, è stato un successo il nuovo laboratorio ambientale proposto dal Comune di Russi, in cui le ‘magliette gialle’ sono andate a verificare le condizione dei fiumi e di aree verdi. Attira molto anche la classica ‘Casetta di accoglienza ai turisti’ in piazza del Popolo, che permette ai ragazzi di dare informazioni e di mettersi alla prova con le lingue. Molto richiesti anche i laboratori educativi in collaborazione con RavennAntica, con assistenza ai Cre estivi a Tamo o a Classis. "In alcuni casi questa esperienza ha un seguito – conclude Gardini –. Alcuni ragazzi restano in contatto con l’associazione o l’ente con cui hanno collaborato, avvicinandosi così al mondo del volontariato".

"Siamo contenti – dice l’assessora al Decentramento Federica Moschini – di veder crescere le adesioni di anno in anno. Malgrado non siano riconosciuti i crediti formativi, i ragazzi si sentono di fare qualcosa per la loro città e questo è un buon segnale. Per la prima volta abbiamo organizzato due laboratori sulla violenza contro le donne e uno sulla violenza di genere che hanno riportato una bella partecipazione. Bello anche il confronto che si è creato tra i ravennati e i minori stranieri non accompagnati, ospiti nelle cooperative"

Roberta Bezzi