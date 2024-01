"Le mani nei capelli le mettiamo noi"

Lucab è il rinnovato salone di parrucchiere e barbiere che ha riaperto i battenti martedì scorso a Faenza nei nuovi locali di piazza Verdi, dopo che l’alluvione aveva completamente mandato in rovina l’attività di via Ponte Romano. Luca Bassetti, con le collaboratrici Jessica e Cristina, si è rimboccato le maniche e, dopo il periodo in ‘affitto di poltrona’, è ora in grado di ripartire a pieno regime. In questa fase complicata, oltre all’aiuto concreto da parte delle proprie dipendenti, una mano importante arrivata da Roberta Casalini, titolare di Revolution, ovvero l’attività dove Luca Bassetti aveva imparato l’arte o, come lui stesso ha tenuto a precisare, dove aveva fatto la gavetta. Il fil rouge che ha tenuto legato i due negozi di via Ponte Romano – aperto il 3 febbraio 2016 – e quello inaugurato martedì in piazza Verdi, è stato tuttavia il padre Lorenzo. "Come ho cominciato? Da adolescente, guardavo con ammirazione mia zia Domenica, che ‘metteva le mani’ nei capelli alle altre mie zie e alle amiche. Avevo 10 anni. La curiosità e la passione è sbocciata così, nella sua casa di Castel Bolognese. Poi è nato tutto spontaneamente, proprio come ‘fai da te’. Ho cercato di propormi in questo mondo, cominciando nei weekend proprio da Revolution Parrucchieri, dove ho trovato Roberta Casalini, pronta ad assecondare la mia indole, e poi straordinariamente gentile nell’accogliermi nel momento del bisogno, ovvero dopo l’alluvione".

Quella di Luca Bassetti è anche la storia di un grande talento: "Il primo impiego ‘vero’ l’ho avuto a Forlì. Avevo 20 anni e ricordo che facevo tanta strada, da Brisighella, dove abitavo. La mia dote principale, quasi innata, è quella di replicare nella pratica e riprodurre molto facilmente quello che vedo fare dagli altri o le richieste che vengono dai clienti. Ovviamente, il mio estro l’ho raffinato con decine e decine di corsi e viaggi di aggiornamento, in tutta Italia e anche all’Accademia di Londra, dove sono stato spesso. Tuttora frequento corsi di aggiornamento, perché bisogna sempre restare sul pezzo". Il nuovo salone di piazza Verdi, di fianco alla chiesa di San Marco, ha preso il posto del salone Le Fantasie, e si estende su una superficie di 100 metri quadrati, il doppio rispetto al salone di via Ponte Romano. Al suo interno sono presenti 4 postazioni-specchio, una da barbiere e 4 postazioni per il colore. Lo stile scelto per l’arredamento è quello ‘industriale’ e vintage, mentre il target estremamente giovanile: "Giovanile – ha aggiunto Luca Bassetti – non vuol dire giovane. Del resto, si può essere giovanili anche a 60 anni e più. È dunque un target al passo coi tempi. Il mio cliente tipo è quello che sta sui social, guarda, vede e vuole, appunto, la cosiddetta ‘moda dei social’. Lo stile è estremamente attuale. Molti clienti entrano con una immagine scaricata dal web e mi chiedono di riprodurla". Appunto, i clienti: "Faentini, ma non solo. Arrivano da tutto il comprensorio. Qualcuno anche da Milano. Per quanto riguarda la moda e le tendenze, l’inverno 2024 propone il mullet inglese, che è tornato molto di moda. In tema di colori, vanno le tonalità calde e ramate. I prodotti? Utilizzo quasi esclusivamente la linea professionale, made in Italy, di Jean Paul Mynè". Insomma, Lucab è il salone per chi vuole essere alla moda. Questi sono gli orari di apertura: martedì dalle 12 alle 20; mercoledì 11-19; giovedì 12-20; venerdì 9-19; sabato 9-17.