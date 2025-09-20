Le medaglie di Enzo Babini al Papa e a Mattarella

La prima è stata spedita a Papa Leone XIV, la seconda al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la terza è stata consegnata alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Dal Comune di Cotignola, le tre medaglie in terracotta realizzate dallo scultore Enzo Babini, sono state inviate agli autorevoli destinatari nel mese di luglio. Le opere che fanno parte della serie ’Pellegrini di speranza’ ispirata dal Giubileo in corso, nascono da una profonda riflessione sulla società contemporanea. "La forma circolare della medaglia rappresenta qualcosa che non ha né inizio né fine – spiega Babini –. Al centro c’è Dio, che come fiamma sempre viva tiene accesa la speranza. A lui sono ancorate quattro croci, testimonianza dell’umanità proveniente dai quattro angoli della terra. Un significato universale che si sovrappone a quello dell’ancora, utilizzata spesso come metafora della speranza. Attorno ci sono i pellegrini che si recano a Roma portando con loro le loro preghiere. Una processione che, passo dopo passo, rappresenta il popolo dei credenti nel pellegrinaggio. L’immagine – continua l’artista – mostra quanto il cammino del pellegrino non sia un fatto individuale, ma comunitario, con l’impronta di un dinamismo crescente che tende sempre più verso Cristo". Altre copie della medaglia sono state consegnate ieri nelle mani del sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, dell’assessora alla cultura, Martina Minto, entrambi in rappresentanza dell’amministrazione, a don Stefano Vecchi, parroco di Cotignola e a don Michel Bom, rettore della chiesa di San Francesco, affinchè vengano possano raggiungere tutte le parrocchie della città e delle frazioni. E se dalla segreteria della presidenza della Repubblica è arrivato un messaggio di ringraziamento, per avere un riscontro dalle altre due consegne probabilmente dovrà passare più tempo.

"Abbiamo molto apprezzato la telefonata giunta dalla segreteria del presidente Mattarella per ringraziare il Comune e il maestro Enzo Babini – sottolinea l’assessora Minto –. Come amministrazione abbiamo inviato le medaglie a queste grandi personalità per offrire una riflessione sulla dignità, l’uguaglianza e la speranza in quanto fondamenti del cammino umano, ma anche per promuovere la coesione tra i popoli e la fiducia, che come amministratori, cittadini ed europei, nutriamo nei confronti del cammino comune dell’umanità".

Monia Savioli