Le Medaglie d’Onore, per non dimenticare

Sono state consegnate a Faenza in occasione della Giornata della memoria quattro Medaglie d’onore della Repubblica alle famiglie di altrettanti militari italiani che dopo l’8 settembre del 1943 vennero deportate nei lager in Germania. A ricevere le medaglie dalle mani del prefetto Castrese De Rosa e del sindaco Massimo Isola sono state le famiglie di Antonio Cavina, Attilio Amadio, Mario Domenicali e Remo Zauli, tutti e quattro scomparsi da tempo. Commossa in particolare la figlia di Antonio Cavina, Cristina, che ha ricordato il padre – deceduto nell’85 – personaggio molto noto in città per la sua attività di costruttore di biciclette, anche da corsa, titolare di una bottega in Borgo affacciata nei pressi della chiesa di Sant’Antonino. Periodi molti bui nella vita di ciascuno dei quattro, che però, rievocando le confidenze di una vita, i figli hanno avuto modo di ricordare ieri nella sala del consiglio comunale. Gran parte dei militari deportati sono stati prigionieri della Germania nazista dal 1943 fino al 1945, cioè dal momento in cui il Regno d’Italia firmò l’armistizio con gli Alleati per diventare cobelligerante al loro fianco, fino a quando il Reich si arrese, sancendo così la fine della guerra in Europa (che sarebbe poi...