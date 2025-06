Le MicroDanze a Classis

Grazie alla collaborazione fra Ravenna Festival e Fondazione RavennAntica si rinnova l’intreccio tra patrimonio storico-archeologico e spettacolo dal vivo: oggi Classis Ravenna – il museo della città e del territorio a Classe – torna infatti a ospitare le MicroDanze di Aterballetto, il progetto ideato da Gigi Cristoforetti per portare brevissime performance in spazi inusuali per la danza, in un cortocircuito di linguaggi che supera la tradizionale separazione fra pubblico e interpreti. Sono tre le fasce orario di ingresso a Classis – alle 18, 20 e 22 (ma si consiglia di presentarsi all’ingresso Museo almeno un quarto d’ora prima per l’accoglienza). Dopo la prima parte di MicroDanze, ovvero Shelter di Saul Daniele Ardillo e Platform02 di Ina Lesnakowski, nel ballatoio grande ci attende Il combattimento di Tancredi e Clorinda, una coreografia di Philippe Kratz su musica di Claudio Monteverdi, con regia e visual di Fabio Cherstich. Il madrigale ispirato da un episodio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso si fa danza, diventando l’emblema della lotta dell’umanità contro se stessa – in omaggio alla riflessione di Ravenna Festival 2025 sulla figura dell’eroe, dall’epica ai giorni nostri.

A seguire, presso lo scalone dell’Onda, la performance di Eppur si muove di Francesca Lattuada. Il percorso si conclude con Dolce e salato, una performance di circo-teatro per tutte le età, con Katharina Gruener e Luca Sartor del Circo Carpa Diem, in collaborazione con Teatro Necessario. "Tancredi e Clorinda, nella nostra visione, sono guerrieri contemporanei legati indissolubilmente l’uno all’altra, costretti a lottare e ad agire una storia già scritta – spiega il regista Fabio Cherstich – Esploriamo l’idea dei corpi come specchi, narrando così di un’umanità in lotta contro se stessa". Ingresso 10 euro.