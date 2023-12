Le ’microdanze’ di Diego Tortelli

C’è un nuovo abitante alla Domus dei Tappeti di Pietra. Da oggi a venerdì il sito archeologico ravennate accoglie MicroDanze, brevissime performance danzate di sei-otto minuti. Il progetto di Aterballetto ideato da Gigi Cristoforetti arriva in città. A firmare le coreografie presentate alla Domus (via Barbiani 16) è Diego Tortelli (A Gig è in scena oggi, mentre Yes, Yes… sarà protagonista di tutte le altre giornate); oggi, martedì, mercoledì e venerdì l’appuntamento è alle 17 e alle 18, domani alle 12 e alle 12.30.