‘Le mille e una notte’ con Ravenna Teatro

Continuano gli appuntamenti per famiglie di ‘Dalle 7 alle 9’, organizzati da Ravenna TeatroDrammatico Vegetale. E oggi l’appuntamento, dai 5 anni in su, è doppio.

Si inizia alle 20 al teatro Rasi di via Di Roma 39 a Ravenna con Veronica Truttero e Jenny Burnazzi che proporranno il concerto disegnato dal vivo ‘Le mille e una notte’. Lo spettacolo presenta sei quadri vuoti che, a poco a poco, vengono riempiti da musica e disegno: Sherazade, ladroni e tesori nascosti, tappeti volanti e palazzi d’Oriente immersi nella notte compaiono sulla carta dalla mano di Veronica Truttero e prendono vita grazie alla musica – a volte lenta e sognante, altre incalzante e ritmata come un cavallo al galoppo – del violoncello di Jenny Burnazzi.

Al termine, seguirà lo spettacolo di installazione ed esperienza sensoriale ‘Arcipelago’, che proprio nei giorni scorsi si è aggiudicato l’Eolo Award 2023 per il Miglior progetto dedicato a Tinin Mantegazza. Arcipelago è un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini, che si ritroveranno in una stanza ampia e scura, dove a fare luce è solo un piccolo arcipelago, composto da diverse isole: piccole unità sparse sul pavimento-mare, pronte ad accogliere un solo “naufrago” per volta. Ogni isola permetterà di vivere un’esperienza intima ed esclusiva con l’installazione presente: alcune prevedono un contatto, una manipolazione, un’interazione tattile e multi sensoriale. Altre si limitano alla sola contemplazione, lasciando che la vista e la percezione di un oggetto o di un micromondo siano da stimolo per elaborare una risposta o il fluire delle parole. Terminata l’esperienza su una singola isola, ogni bambino riparte verso una nuova tappa. Lo spettacolo terminerà con un momento di condivisione e di restituzione simbolica.

Ingresso unico 5 euro. Promozione 6 in gruppo (gruppi da 6 persone per uno stesso spettacolo) 6 ingressi a 24 euro.

Posti limitati, è consigliato l’acquisto online su ravennateatro.com. Info. 333.7605760.