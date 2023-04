‘Le Misure’, antica dimora a Cervia

L’antica dimora ’Le Misure’ è un room & breakfast che nasce al civico 63 di via XX Settembre, nella suggestiva cornice del centro storico di Cervia, all’interno dell’antico borgo dei salinari, con un affaccio privilegiato sulla piazzetta Pisacane o piazza delle Erbe, storicamente destinata agli scambi commerciali, e al cui interno è collocata la Pietra delle Misure, ovvero la tabella a cui rimettersi per le metriche di scambio.

La posizione strategica e centrale, consente di fruire a 360° gradi dell’offerta enogastronomica locale e di godere a tutto tondo dei servizi di Cervia e Milano Marittima, a partire dalla spiaggia, senza dimenticare l’ampia proposta culturale e storico-tradizionale della zona.

L’antica dimora ’Le Misure’ è un’occasione di sosta e soggiorno che vive di ambienti esclusivi, al cui interno riecheggia l’eredità dei decori settecenteschi, delle scale in pietra e cemento, degli alti soffitti, dalle travi in legno propri della struttura originale risalente al 1698.

Una storia – anche personale, di Christian e Federica, i titolari – narrata attraverso le pareti che, con le loro imperfezioni, raccontano il trascorrere dei secoli e dialogano con le carte da parati Wall&decò, azienda leader nel settore della carta da parati con taglio sartoriale, di cui Christian è fondatore.

La ristrutturazione in chiave contemporanea e di design, fa de Le Misure un luogo dotato dei migliori comfort, in grado di offrire soggiorni ‘business & leisure’, in un contesto che privilegia il benessere e il bien-vivre.

La struttura dispone di cinque camere, ognuna con una propria identità visiva, ma accumunate da un chiaro fil rouge: da una parte garantire il comfort massimo dell’hotellerie, dall’altra ricreare il calore della dimensione domestica.

Nello specifico sono disponibili una junior suite e due camere superior, dotate di hammam privato; una junior suite e una camera superior, dotate di terrazzo panoramico. Tutte le stanze offrono climatizzazione, wifi gigabit, Smart TV42 pollici chromecast built in, materassi e topper Simmons per un riposo ottimale, minibar, corner Nespresso, cassaforte e courtesy set Grown Alchemist. Completano l’offerta una sala fitness, una sala riunioni, una corte interna e un giardino esterno.

‘Le Misure’ è una sorta di boutique hotel a Cervia, a metà strada fra eredità settecentesche e design contemporaneo. Nelle intenzioni di Christian e Federica, ogni spazio deve trasportare gli ospiti in una dimensione domestica, calda e accogliente. Le scale in pietra e cemento, gli alti soffitti e le travi in legno, espressione della costruzione originale risalente al 1698, sono in grado di riprodurre una atmosfera unica, sospesa fra passato e presente.

"Si tratta di un progetto di famiglia – ha spiegato Christian Benini – che mi ha visto impegnato direttamente negli ultimi anni per creare uno spazio che rappresentasse appieno la mia filosofia dell’abitare e una sintesi del mio percorso artistico in Wall&decò, prima come fondatore, poi in qualità di direttore creativo.

Una storia narrata attraverso le pareti, vere protagoniste, che, con le loro imperfezioni, raccontano il trascorrere dei secoli e dialogano con le carte da parati Wall&decò, creando un percorso visivo variegato e immersivo".