Le musiche di Rossini sul suo organo Callido. A esibirsi il Maestro Giuseppe Montanari

Un concerto in onore di Gioacchino Rossini nell’anniversario della sua nascita. A proporlo, domani, giorno del compleanno del maestro nato nel 1792, è la Pro loco di Lugo grazie alla disponibilità del Maestro Giuseppe Montanari che si esibirà all’organo Callido sul quale il giovane Rossini si esercitava, all’interno della Chiesa del Carmine. Il concerto avrà inizio dopo la sessa a ricordo, organizzata per le 17. Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani tratti dalle opere più famose: Passacaglia, Preludio religioso dalla Messe Solemnelle, Aria del Salice dall’opera Otello, Dal tuo Stellato, Soglio dall’opera Mosè e Finale dal Guglielmo Tell.

Monia Savioli