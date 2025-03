Le ninne nanne perfide di Loretta Merenda oggi alla Feltrinelli

’Ninne nanne perfide’ è il titolo del libro di Loretta Merenda che sarà presentato oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli in via Diaz 14. . Le 136 brevissime composizioni di Merenda nascono "dal piacere di trasformare le contrarietà in divertimento, in dispositivi per mettere in moto la creatività e sdrammatizzare o convertire in piccole rivincite – come trovare la parola giusta, il ritmo esatto, la rima – anche le banali, accettabili ostilità della vita coniugale che galleggiano abnormi e ostinate sui dormiveglia delle notti insonni o agitate". Con un commento di Dacia Maraini. Letture a cura di Angela Chiantera. Modera Marco Dallari.