Le nomine e i 115 milioni da trovare. Settembre cruciale per il porto

Settembre sarà un mese cruciale per il porto di Ravenna. Il 19 prenderà servizio il nuovo comandante della Capitaneria di porto e direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, Maurizio Tattoli, mentre il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi ha annunciato pochi giorni fa al Meeting di Rimini che entro lo stesso mese saranno completate le nomine dei presidenti delle Autorità portuali. In attesa della conclusione dell’iter, vi è anche Francesco Benevolo, attuale commissario straordinario dell’ente di via Antico Squero.

Tattoli, classe 1972, compirà 53 anni tra poche settimane, laurea magistrale in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma nel 1996, master in Maritime Security e in Intelligence & Security, lascia l’incarico di assistente del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, L’ammiraglio Nicola Carlone. Tra le onorificenze, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Croce d’oro per anzianità di servizio militare e della Medaglia militare al merito di Lungo Comando.

Dallo scorso aprile, a Ravenna il comandante in sede vacante è Marco Landi, dopo il trasferimento del comandante Michele Maltese alla Capitaneria di Porto di Palermo e alla direzione marittima della Sicilia Occidentale. Lo scalo ravennate è complesso, un portocanale che accoglie molte tipologie di merci, e i prossimi mesi si annunciano intensi soprattutto sul fronte dei lavori infrastrutturali e dei nuovi pescaggi delle navi in entrata.

"Tattoli avrà la massima collaborazione di tutta la portualità – sottolinea Carlo Cordone, presidente degli Agenti Marittimi, – come sempre avviene a Ravenna dove ciò che ci distingue è la capacità di pubblico e privato di affrontare insieme i problemi e trovarne la soluzione. La prima cosa importante da fare è incontrarsi con l’Autorità portuale per cogliere i benefici dei dragaggi effettuati ed emettere l’eventuale ordinanza che consenta l’accesso alle navi con un pescaggio superiore, un provvedimento nell’interesse di tutta la comunità. Ad oggi è permesso l’ingresso a unità fino a 10.50 metri, limite che potrebbe quindi aumentare, con migliaia di tonnellate di merce movimentata in aggiunta". "Questa è la priorità che dovremo affrontare Con il nuovo comandante" conclude Cordone.

Attualmente il canale Candiano è scavato a -12,50 metri dall’imboccatura alla darsena San Vitale comprese le banchine già adeguate. Tuttavia, mancano ancora circa 115 milioni per completare i lavori: in alcune parzialmente, tra cui quelle Yara, Sapir, TCR, Eurodocks e, interamente, in Docks Cereali e Setramar. Il reperimento dei fondi, "i soldi si trovano" disse Rixi intervenendo a Ravenna in primavera, è ancora una partita aperta.

Maria Vittoria Venturelli