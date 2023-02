Le ‘nonne della pasta’ tra libri e spot internazionali

Due azdore romagnole testimonial di una campagna pubblicitaria per un fashion brand europeo. Cappelletti, orecchioni e tagliolini nati dalle mani delle nostre nonnine sono stati scelti per essere gli ambasciatori della Romagna culinaria e promuovere prodotti e stile di vita sano e tradizionale di casa nostra. Per un paio di giorni, infatti, una troupe e una fotografa statunitense si stanno muovendo tra Faenza e Zattaglia per riprendere le tradizioni della cucina romagnola. Il fine è la realizzazione di video e immagini che da qui a qualche mese entreranno a far parte della campagna pubblicitaria di un noto marchio (al momento il nome è coperto da un doveroso riserbo) che commercializza a livello mondiale abbigliamento e oggetti per la casa. Il tutto è nato dal progetto ‘Pasta Grannies’, letteralmente ‘Le nonnine della pasta’, ideato dalla giornalista inglese Viky Bennison che qualche anno fa, con l’intento di creare un ricettario audiovisivo che contenesse la tradizione popolare della cucina di tutto il mondo così da non disperdere il patrimonio popolare dei fornelli dei cinque continenti, ha creato un fenomeno che è esploso e sul web a oggi conta milioni di persone che seguono le centinaia di video girati in ogni angolo del mondo...