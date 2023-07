Le note di Bonetti all’alba Incasso per i cardiopatici

Ravenna rende omaggio a Sant’Apollinare con un ricco calendario di iniziative in città e dintorni, tra cui - domani - il concerto all’alba delle 5.30 presso il Bagno Corallo Beach di Marina Romea in occasione della rassegna “Un Mare di Solidarietà” per sostenere l’associazione Piccoli Grandi Cuori. La musica di Vittorio Bonetti (foto) piano e voce e Nicoletta Bassetti al violino animerà questa seconda alba musicale dell’iniziativa giunta alla sua decima edizione, organizzata con il patrocinio della Regione, del Comune di Ravenna, in collaborazione con Betulle 61 - Room & Breakfast. In particolare questa seconda alba è offerta e patrocinata dalla Pro Loco di Marina Romea, che si è attivata per sostenere l’iniziativa e in particolare il musicista Vittorio Bonetti, nato ad Alfonsine e residente a Villanova di Bagnacavallo, che ha perduto tutta la sua strumentazione musicale durante la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

La carriera musicale lunga oltre 50 anni di Bonetti è stata suggellata dal programma televisivo di Rai 1 “The voice senior”, dove lo scorso anno Bonetti ha dato sfoggio del suo innato talento al pianoforte attraverso performance dal vivo accompagnato da una grande orchestra.

L’iniziativa di domani è gratuita, ma chi vorrà donare potrà farlo a favore dell’associazione Piccoli GrandI Cuori Odv che dal 1997 sostiene le persone nate con cardiopatia congenita attraverso servizi di assistenza psicologica e socioassistenziale e le accoglie gratuitamente insieme alle proprie famiglie presso la casa “Il Polo dei Cuori”, quando devono permanere per lunghi periodi a causa di lungodegenze e trapianti di cuore. I prossimi appuntamenti della rassegna “Un Mare di Solidarietà” sono: alba di domenica 30 luglio presso il Coya Beach a Casalborsetti con la voce di Gloria Turrini e la chitarra di Francesco Laghi; alba musicale di domenica 6 agosto alle 5.30 con Il pianista fuoriposto Paolo Zanarella che si esibirà presso il Bagno Corallo beach a Marina Romea; sabato 12 agosto Concerto al Tramonto degli Khorakanè presso il Bagno Luisa di Marina Romea alle 19.30; domenica 13 agosto alle 5.30 Voices of Joy Gospel presso il Coya Beach di Casalborsetti.