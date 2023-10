Le note di Chebotareva oggi in sala Corelli

Sarà la giovane pianista Ekaterina Chebotareva a chiudere la rassegna ‘Giovani in musica’ dell’Associazione Mariani, in programma oggi alla sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, alle ore 17. Nata in Russia, dopo una decina d’anni di studi nel suo paese, Ekaterina ha iniziato a frequentare l’Accademia Pianistica di Imola con il maestro Boris Petrushansky.

Vincitrice di 17 concorsi internazionali, a marzo di quest’anno ha vinto il ’Premio Alberghini’ occasione in cui le hanno assegnato anche il premio della migliore pianista e la Menzione speciale dal teatro Comunale di Bologna. Negli ultimi cinque anni ha partecipato a festival internazionali come “VVFest” (Brno, Repubblica Ceca), “International Music Festival” (Parigi), “WIAFS by Yuriy Bashmet” (Sochi, Russia). Ha suonato con compagini di ril

Dal 20121 ha intrapreso la sua attività concertistica anche in Italia, esibendosi come solista in diverse città quali tra le altre Milano, Crema, Bologna. Oggi la pianista eseguirà la ’Sonata in Sol maggiore Hob XVI:40’ di Franz Joseph Haydn scritta nel 1784 e con un salto cronologico di oltre un secolo la ’Sonata n. 2 in re minore op. 14’ di Sergej Prokofiev composta nel 1912.

Seguirà ’Isolde Liebestod’ di Wagner scritta nella versione per pianoforte nel 1867 da Liszt, le cui trascrizioni svolsero un ruolo importante nella diffusione della musica di Wagner. Verranno proposte quindi la ’Ballata n. 4 in fa minore op. 5’2 di Fryderyk Chopin, che, scritta nel corso del 1842 e infine ’La Valse”’per pianoforte solo di Maurice Ravel ultimata nel 1920.

La rassegna ’Giovani in musica’ è organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il biglietto d’ingresso costa dieci 10 euro. Info: www.angelomariani.or; www.teatroalighieri.org