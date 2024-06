Le note di Federico Mecozzi all’alba. Poi rock, pop e melodie turche

Partenza in grande, per l’8° edizione del Lugo Music Festival che cala uno degli assi più prestigiosi all’apertura di cartellone. L’evento più atteso dell’estate, il concerto all’alba sul monumento a Francesco Baracca aprirà infatti il programma venerdì alle 6 del mattino con il concerto di Federico Mecozzi. Il pubblico potrà ascoltare – con ingresso a offerta libera – note classiche fuse con folk e musica elettronica. Mecozzi, noto per la sua collaborazione con Ludovico Einaudi, sarà con Veronica Conti, Anselmo Pelliccioni, Massimo Marches, Tommy Graziani e Stefano Zambardino. "In questo mese sono 10 gli appuntamenti in programma – ha spiegato durante la presentazione Matteo Penazzi, responsabile del Festival – tutti organizzati in altrettanti luoghi esclusivi con il coinvolgimento di 50 artisti provenienti dalla Romagna ma anche da Turchia e Svezia". In ottobre saranno 500 i bambini coinvolti "nei laboratori dedicati alla costruzione di strumenti musicali partendo da materiali di scarto". Gli eventi di giugno si snodano fra il concerto degli Arsenyco a suon di rock e calcetto saponato nel piazzale della Colleggiata, lunedì alle 21, l’esibizione del circo The Crazy Mozarts al parco del Tondo, mercoledì 12, il concerto di Kelly Joyce in un campo di grano privato in via Gesuita Ponente, venerdì 14 alle 19,30, il Gala opera Puccini organizzato in occasione del 100° anniversario della scomparsa del compositore, mercoledì 19 alle 21 ai piedi dell’antica Pieve di Campanile, a Santa Maria in Fabriago, il concerto Acoustin fingerstyle guitar - il mondo entra dentro una chitarra con Franco Morone e Raffaella Luna con l’apertura affidata a Filippo Mazzotti, venerdì 21 alle 21 nel giardino del Santuario della Beata Vergine di Loreto a Passogatto. Il programma degli eventi continua sabato 22, alle 8,30 con la biciclettata alla scoperta degli alberi monumentali che porterà i partecipanti dal pioppo nero del Podere Pantaleone all’acero campestre di Via Bagnoli, alla quercia di Via Caraffa, al gelso di Via Sottofiume e al frassino di Via San Gervasio. Gli eventi serali proseguono con le melodie turco-greche del Sinafri Trio interpretate all’interno del giardino dell’Angelo Vintage Archive in Corso Garibaldi a Lugo, domenica 23 alle 21 – evento già sold out – le sonorità svedesi dei Woodlands Backafall alla Csa Terrestra di Sant’Agata sul Santerno, martedì 25 alle 21 con ingresso a offerta libera e, per finire, con i suoni italo-kazaki dell’Itaka Trio, giovedì 27 alle 21 a Villa Ortolani di Voltana. Prevendita su www.vivaticket.com e presso le tabaccherie convenzionate (€ 12 intero, € 6 ridotti under 30 e € 3 ridotti under 12) I posti sono limitati. Info su www.lugomusicfestival.org

Monia Savioli