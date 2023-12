Le note natalizie nella chiesa locale

Secondo appuntamento a Sant’Agata sul Santerno con la rassegna concertistica "Segni, sogni, suoni", nella chiesa parrocchiale di piazza Rambelli.

Dopo "Christmas songs", si continua all’insegna del clima natalizio oggi alle 19 con "Note magiche di Natale", una serata tra le emozioni della storia e la potenza della musica. Sul palco il quintetto Tiepolo Brass, arricchito dal ritmo delle percussioni e dalle parole recitate. Il pubblico entrerà nell’universo fiabesco de ’Lo Schiaccianoci’ e poi nel racconto ’Twas the night before Christmas’ di Clement Clarke Moore, che prende vita attraverso la voce recitante di Francesco Folena Comini; infine il capolavoro letterario ’A Christmas Carol’ di Charles Dickens si fonde con le armonie musicali, portando in scena lo spirito del Natale.

L’ingresso è libero.