‘Le notti della dieta mediterranea’ ancora il 6 marzo

CucinaSorriso, con Ausl Romagna, prosegue con ‘Le notti della dieta mediterranea’. Dopo la serata di ieri dedicata al Salento, si prosegue il 6 marzo con un appuntamento dedicato alla Romagna e il 19 con uno dedicato alla Calabria. Il programma delle serate, presso CucinaSorriso in via Levico 11, prevede un primo momento alle 18.30 dedicato a interventi su salute e benessere e una parte conviviale dalle 20 in cui si potranno assaggiare piatti della tradizione, per proseguire dalle 21 al ritmo di musica e balli tipici. Prenotazione obbligatoria cell. 342.7629030. Il costo di ogni evento è di 10 euro.