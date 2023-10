Le novità previste dalla riforma dello sport

Con la riforma dello sport sta per entrare in vigore una normativa che riveste grande importanza e comporta novità di peso per tutti coloro che fanno parte, ad ogni livello, di questo mondo, dai lavoratori sportivi ai collaboratori, dai dirigenti delle società dilettantistiche e professionistiche agli arbitri e giudici di gara. Entro il 31 dicembre 2023 è inoltre previsto che ASD e SSD debbano adeguare i propri statuti per renderli conformi alla nuova legislazione. Mercoledì scorso, con un convegno, Confartigianato ha fatto il punto su queste novità e sulle opportunità che può offrire, su questo fronte, grazie alla professionalità dei propri consulenti e alla specificità dei propri servizi.